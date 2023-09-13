إصابة 3 سوريين بانفجار لغمين خلال محاولة تسلل إلى لبنان

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغمين خلال محاولتهم التسلل عند الحدود الشمالية. وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن عدداً من السوريين حاولوا التسلل الأربعاء إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية.

وأضاف أن لغمين أرضيين انفجرا بالمتسللين في الجانب السوري من الحدود ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.

يذكر أن الجيش اللبناني يتخذ التدابير اللازمة لضبط الحدود البرية مع سوريا بهدف مواجهة موجة النزوح السوري المستجدة منذ نحو ثلاثة أسابيع. ويبلغ عدد السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.