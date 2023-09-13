«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع

واشنطن (وكالات)

أدى وباء «كوفيد» إلى تباطؤ شديد في المعركة الرامية لوضع حد للفقر في أوساط الأطفال الذين ما زال 333 مليوناً منهم يعانون من الفقر المدقع، وفق ما ذكرت تقرير نُشر أمس.

وخلص تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والبنك الدولي إلى أن الوباء أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عمّا كان متوقعاً في السابق.

ونتيجة لذلك، ما زال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2.15 دولار يومياً، بحسب التقرير.

وأفادت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن «الأزمات المتفاقمة من تداعيات (كوفيد) والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدّم، وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع».