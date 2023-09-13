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حكومة يابانية جديدة تضم 5 وزيرات

حكومة يابانية جديدة تضم 5 وزيرات
14 سبتمبر 2023 01:22

طوكيو (وكالات)

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كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، النقاب عن تشكيل حكومة جديدة تضم خمس وزيرات، لكن هذا العدد لا يرقى إلى مستوى تمثيل النساء في معظم دول مجموعة السبع الأخرى.
وتمثل النساء الآن رُبع أعضاء مجلس الوزراء، وهو رقم يعادل عدد النساء في الحكومة الإيطالية على سبيل المثال، لكن اليابان تتأخر كثيراً عن أعضاء آخرين في مجموعة السبع الصناعية الكبرى في ذلك.
وتضم تعيينات كيشيدا الجديدة أربع وزيرات جديدات، إلى جانب وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي ذات الثقل في الحزب الديمقراطي الحر الذي يرأسه والتي سبق وترشحت لزعامة الحزب وبالتالي لرئاسة الوزراء.
وقال كويتشي ناكانو، المختص في السياسة المقارنة بجامعة صوفيا في طوكيو، إن اليابان تحتاج لضم مزيد من النائبات للبرلمان ليكون بها تمثيل عادل للجنسين في المناصب العليا.

رئيس الوزراء الياباني
اليابان
فوميو كيشيدا
الحكومة اليابانية
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