الرئيس الباكستاني يقترح موعداً للانتخابات العامة

إسلام أباد (وكالات)

بعث رئيس باكستان عارف علوي رسالة إلى كبير مفوضي الانتخابات سيكندر سلطان رجا أمس، باقتراح لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في الـ6 من نوفمبر المقبل.

وكتب علوي في رسالته إلى لجنة الانتخابات المركزية أنه «أقدم على حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بناء على مذكرة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في الـ9 من أغسطس الماضي، مشيراً إلى المادة 48 (5) من دستور بلاد تخول للرئيس تحديد موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ الحل لإجراء انتخابات عامة».

وأضاف أنه «بناء على ذلك يجب إجراء الانتخابات العامة للجمعية الوطنية بحلول اليوم الـ89 من تاريخ حل الجمعية الوطنية، أي يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل».