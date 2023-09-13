الخميس 14 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الباكستاني يقترح موعداً للانتخابات العامة

رئيس باكستان عارف علوي
14 سبتمبر 2023 01:21

إسلام أباد (وكالات) 

أخبار ذات صلة
انفجار يخلف جرحى جنوب غرب باكستان
مصرع 7 إرهابيين شمال غربي باكستان

بعث رئيس باكستان عارف علوي رسالة إلى كبير مفوضي الانتخابات سيكندر سلطان رجا أمس،  باقتراح لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في الـ6 من نوفمبر المقبل. 
وكتب علوي في رسالته إلى لجنة الانتخابات المركزية أنه «أقدم على حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بناء على مذكرة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في الـ9 من أغسطس الماضي، مشيراً إلى المادة 48 (5) من دستور بلاد تخول للرئيس تحديد موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ الحل لإجراء انتخابات عامة». 
وأضاف أنه «بناء على ذلك يجب إجراء الانتخابات العامة للجمعية الوطنية بحلول اليوم الـ89 من تاريخ حل الجمعية الوطنية، أي يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل».

الرئيس الباكستاني
باكستان
عارف علوي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
أمين عام "أوبك": صناعة النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في معالجة التغير المناخي
الاقتصادي
«أوبك» تحذر من مخاطر التخلي عن الوقود الأحفوري
اليوم 19:38
حنديان من الجيش المالي
عربي ودولي
مالي تدرس استدعاء وتعبئة جنود الاحتياط
اليوم 19:28
بوتين يصافح زعيم كوريا الشمالية
عربي ودولي
بوتين يقبل دعوة من زعيم كوريا الشمالية
اليوم 19:25
البرلمان الأوروبي
عربي ودولي
تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©