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انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب خلال سبتمبر

انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب خلال سبتمبر
14 سبتمبر 2023 01:21

كييف (وكالات) 

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أمس، أن صادرات البلاد من الحبوب انخفضت بشكل حاد إلى 783 ألف طن في الفترة من الأول إلى الثالث عشر من سبتمبر من حوالي 1.5 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2022، فيما لم توضح الوزارة أسباب هذا الانخفاض.
وقال تجار ونقابات زراعية، إن إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود، وصعوبة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، سببان رئيسيان لانخفاض الصادرات.
وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أمس، إن القدرة التصديرية من موانئ أوكرانيا المطلة على نهر الدانوب تقلصت بنحو 0.5 مليون طن من الحبوب شهرياً.

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الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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