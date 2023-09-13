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موسكو: مستعدون لمساعدة بيونج يانج في بناء أقمار اصطناعية

بوتين وكيم جونغ أون خلال اللقاء
14 سبتمبر 2023 01:22

موسكو (وكالات)

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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، أمس، وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية: «أنا سعيد برؤيتك، هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة».
وأكد بوتين أن موسكو مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار اصطناعية، مشيداً «بتعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلاً بين بلدينا».
وقال بوتين للصحافيين: «هذا هو سبب زيارتنا هنا في قاعدة فوستوتشني الفضائية، وقد أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن اهتمامه الشديد بتكنولوجيا الصواريخ، مؤكداً أن كوريا الشمالية تسعى أيضاً إلى تطوير قدرات استكشاف الفضاء، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وأضاف بوتين أن «الوفد الكوري الشمالي الزائر لموسكو سيحظى بفرصة القيام بجولة في أحدث المنشآت الفضائية الروسية».
وقال، عندما سئل قبل مفاوضاته مع كيم عما إذا كان الزعيمان سيناقشان التعاون الدفاعي: «سنناقش كل القضايا من دون أي عجالة، ولدينا الوقت».
من جانبه، شكر كيم بوتين على دعوته له لإجراء الزيارة رغم «جدول أعماله المزدحم».
وكان كيم شدد على أن زيارته، وهي الرحلة الخارجية الأولى له منذ جائحة «كوفيد»، تظهر أن كوريا الشمالية تمنح «أولوية للأهمية الاستراتيجية» لعلاقاتها مع روسيا.

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