انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

مقديشو (وكالات)

أُصيب 7 من عناصر الشرطة الصومالية، في تفجير سيارة مفخخة في العاصمة مقديشو، أمس، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤولياتها عن هذا الهجوم الإرهابي، حسبما أوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أمس.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل قيادي بارز في حركة «الشباب» الإرهابية، بعملية عسكرية للجيش بمحافظة «باي» في ولاية جنوب غرب الصومال.

ونجحت القوات المسلحة الصومالية، في تصفية القيادي البارز آدم غرطوب في صفوف مليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بمحافظة باي بولاية جنوب الغرب الإقليمية، حسبما قالت وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة 46 بالجيش حسن آدم محمد قوله: «القتيل الإرهابي كان يتولى منصب قيادة الشؤون المالية» للجماعة.

وأشار إلى استهداف عدة قرى من بينها «أديغو جرر» و«ورتا دولار» و«ويلي بغل» و«ايدوراي» الواقعة في محافظة باي، بجنوب غرب البلاد.

والجمعة الماضي، أعلن الصومال مقتل 3 قادة من حركة «الشباب» في عملية عسكرية للجيش الخميس، بولاية غلمدغ وسط البلاد، وفق بيان صادر عن وزارة الإعلام، نقلته وكالة أنباء الصومال الرسمية.

وفي السياق، أشاد الرئيس الصومالي الأسبق السيد عبد القاسم صلاد حسن، بالانتصارات والعمليات العسكرية الأخيرة التي يجريها الجيش الوطني لاستئصال شأفة مليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ودعا الشعب الصومالي إلى الوقوف بجانب أبطال القوات المسلحة المرابطين في الجبهات الأمامية لقتال الإرهابيين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.

ويواجه العدو الإرهابي معارك برية وجوية من قبل الجيش الوطني والقوات الشعبية.

ومنذ أشهر يشن الجيش الصومالي في معظم محافظات البلاد حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.