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تونس.. 4 قتلى وإنقاذ 21 بغرق مركب مهاجرين

مهاجرون في ميناء صفاقس (أرشيفية)
14 سبتمبر 2023 01:21

تونس (وكالات) 

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لقي أربعة أشخاص حتفهم وتم إنقاذ 21 آخرين إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية على ما أفاد متحدث قضائي أمس. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس: «غرق مركب مهاجرين أمس الأول، وأنقذت فرق النجدة 21 شخصاً وانتشلت جثث 3 أطفال وامرأة». ووقع الحادث قبالة سواحل صفاقس شرق وكل من كان على المركب من التونسيين وكانوا متجهين نحو السواحل الإيطالية، وفقاً للناطق الرسمي. وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول أفريقيا. وحادث الغرق هذا واحد من سلسلة حوادث أخرى وقعت قبالة السواحل التونسية خلال فصل الصيف.
وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022. 

تونس
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