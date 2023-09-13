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مباحثات جزائرية إيطالية بشأن الوضع في منطقة الساحل

مباحثات جزائرية إيطالية بشأن الوضع في منطقة الساحل
14 سبتمبر 2023 01:22

الجزائر (وكالات)

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أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن الوزير أحمد عطاف، تلقى أمس، مكالمة هاتفية من قبل نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، تناولت الوضع الراهن في منطقة الساحل. 
وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن عطاف أبلغ نظيره الإيطالي بردود الفعل المشجّعة التي لاتزال تتلقّاها مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر. 
ولفت البيان إلى أن الوزير الإيطالي جدد دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، مؤكداً بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل. كما أشار إلى أن الوضع في مالي كان في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وزارة الخارجية الجزائرية
الجزائر
إيطاليا
أحمد عطاف
أنطونيو تاجاني
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