السيسي يوجه بتجهيز مستشفى ميداني في ليبيا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بتجهيز حاملة الطائرات ميسترال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا . جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي اليوم "اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

كما وجه السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من "أشقائنا" الليبيين الذين فقدوا ديارهم، بحسب ما أوردته الهيئة الوطنية للإعلام، في مصر. ووجه الرئيس السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الناجمة عن الاعصار دانيال.

وتقدم السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وطالب بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم. كان الرئيس المصري وجه القوات المسلحة أمس الثلاثاء بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، لليبيا بسبب الفيضانات، وللمغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة مساء يوم الجمعة الماضي.

وأكد السيسي "تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا". و أعلنت مصر أمس الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.