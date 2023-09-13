مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في مصنع بإيطاليا

قُتل ثلاثة أشخاص الأربعاء في انفجار طال مصنع متفجرات للاستخدام المدني قرب كييتي بوسط إيطاليا، وفق ما ذكرت خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقع الانفجار ظهراً في شركة إسبلودينتي سابينو التي تصنع المتفجرات ولكنها تنشط أيضاً في إبطال مفعول القنابل والألغام وغيرها من المقذوفات المتفجرة، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

واشارت وسائل إعلام إلى سقوط جرحى في الانفجار. وسيتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي ديسمبر 2020، شهد هذا المصنع انفجاراً أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. ومن المقرر أن تبدأ الخميس أول جلسة استماع تتعلق بهذا الانفجار، بحسب وسائل إعلام. ويمثل فيها عشرة متهمين، بينهم الشركة نفسها.



