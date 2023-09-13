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ألمانيا تعتزم تمديد مهمة الجيش في العراق

ألمانيا تعتزم تمديد مهمة الجيش في العراق
13 سبتمبر 2023 17:17

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد مهمة الجيش لنشر الاستقرار في العراق لمدة عام آخر. وبذلك سيتاح لبرلين إمكانية إرسال ما لا يزيد عن 500 فرد من الجيش إلى العراق للقيام بهذه المهمة.

وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء إن "التكليف يشمل المشورة بالدرجة الأولى كما يشمل أيضا تقديم الدعم في التزود بالوقود جوا ودعم النقل الجوي والمشاركة في مهمات الاستطلاع التي ينفذها الناتو (حلف شمال الأطلسي) بطائرات اواكس".

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وأعلن هيبشترايت أنه ستتم إحالة نص التفويض إلى البرلمان. يذكر أن التفويض الحالي يستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل. وتهدف برلين أيضا من مهمة دعم الحلفاء والشركاء في العراق إلى مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.

المصدر: د ب أ
العراق
ألمانيا
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