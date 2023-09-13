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تقلص الآمال في العثور على ناجين من كارثة الفيضانات بليبيا

منظر يظهر طريقًا متضررًا، بعد عاصفة قوية وأمطار غزيرة ضربت درنة.
13 سبتمبر 2023 14:32

 أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي، اليوم الأربعاء ، بأنه بعد مرور 48 ساعة تقلصت الآمال في العثور على ناجين جراء كارثة السيول والفيضانات التي تعرض لها الشرق  الليبي.

وقال المتحدث: إن الوضع في درنة مازال سيئا جدا ، مشيرا إلى أن عدد القتلى إلى الآن يفوق 5000، والرقم مرشح للزيادة. وأضاف أن "هناك نحو 9000 بلاغ عن مفقودين، ولكن لا نستطيع الاعتماد على هذا الرقم لأن مشكلة الاتصالات قد تقلص منه بمعنى أن بعض المفقودين قد يكونون أحياء ولكن ليس هناك وسيلة اتصال بأهلهم وذويهم لتأكيد سلامتهم".

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وأشار إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة تسير بشكل جيد ودرنة مكتظة الآن بفرق الإنقاذ والإغاثة من ليبيا ودول أخرى.

واجتاحت العاصفة "دانيال" ليبيا وهطلت أمطار غزيرة يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى فيضانات كارثية في الأجزاء الشرقية من البلاد. ولقي مئات الأشخاص حتفهم بالفعل في مدينة درنة الأكثر تضررا، حيث انهار سدان.

المصدر: وكالات
درنة
ليبيا
إعصار
فيضانات
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