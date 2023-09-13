قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء.

وقال بوتين إنه "سعيد جدا" للقاء كيم، حسبما ذكرت تقارير التلفزيون الرسمي الروسي، بعد أن أظهرت تسجيلات مصورة بثها الكرملين الزعيمان وهما يتصافحان في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي.

وقال بوتين لصحافيين "سنناقش كافة المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك"، وذلك ردا على سؤال بشأن المحادثات.

ويرافق كيم الذي توجه عن طريق البرّ إلى روسيا على متن قطاره المصفّح.

ومن بين كبار المسؤولين العسكريين الذين يرافقون كيم، المارشال في الجيش الكوري الشمالي باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ، بحسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وانضم إلى المحادثات مع كيم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الخارجية سيرجي لافروف، على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الروسي.

وقبيل الإعلان عن بدء المحادثات، نشرت وكالات أنباء روسية صورا لكيم وبوتين وهما يجولان في القاعدة الفضائية الشاسعة.

وشكر كيم بوتين على دعوته له.