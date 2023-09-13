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رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً

رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
13 سبتمبر 2023 10:59

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء تعديلاً وزاريًا، حيث عين بصورة لم يسبق لها مثيل خمس سيدات وزيرات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من بين 19 وزيرا، اختار 11 وجها جديدا، ولكنه أبقى على عدد من الوزراء الاساسيين للحفاظ على الاستقرار.

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 وقد عين كيشيدا وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا في منصب وزيرة الخارجية. وأبقى كيشيدا على وزير المالية شونشي سوزوكي وكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازوماتسونو ووزير المالية ياسوتشي نيشيمورا في مناصبهم.

وعين كيشيدا مينورو كيهارا، الذي كان يعمل مستشارا خاصا لرئيس الوزراء السابق يوشيهدي سوجا، في منصب وزير الدفاع. 

المصدر: وكالات
اليابان
فوميو كيشيدا
تعديل وزاري
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