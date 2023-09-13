الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع متضرري الفيضانات في ليبيا

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق إزاء التأثير الشديد للعاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا، وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت في فقدان آلاف آخرين، وتدمير المنازل، وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية الحيوية.

وقال ستيفان دوجاري المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان له: "أعرب الأمين العام عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد الأمين العام على مواصلة عمل الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.