إصابة شخصين وسط إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي

قالت حكومة مكسيكو سيتي إن شخصين أصيبا خارج مطار مكسيكو سيتي الدولي يوم الثلاثاء بعد أن أطلق من يشتبه بكونه لصاً النار على الشرطة، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الأمن بالمدينة في بيان إنه تم اعتقال مسلح مشتبه به.

وقال كارلوس فيلاسكيس مدير المطار، وهو أكثر المطارات ازدحاماً في أميركا اللاتينية، للصحفيين، إن الصالة التي وقع الحادث أمامها تعمل دون توقف وأن الركاب ليسوا في خطر.

وقال وزير الأمن في مكسيكو سيتي بابلو فاسكيس لوسائل إعلام محلية إن الوضع تحت السيطرة.

وقالت الوزارة إن أفراد من جهات إنفاذ القانون يحققون في عمليات سطو مزعومة في منطقة الجمارك بالمطار عندما وقعت المواجهة، إذ أدى إطلاق نار لإصابة مسؤول وأصيب شرطي بعد أن صدمته سيارة.