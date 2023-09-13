بوتين يشيد بإيلون ماسك.. "بلا شك إنه شخص متميز"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء برجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه "شخص متميز" ورجل أعمال أصبحت شركته سبيس إكس لاعباً رئيسياً في قطاع النقل الفضائي.

وعندما سئل عن نجاح سبيس إكس التابعة لماسك في إطلاق صواريخ في الفضاء، قال "فيما يتعلق بالأعمال التجارية الخاصة وإيلون ماسك... فهو بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بهذا، وأعتقد أنه معترف به في جميع أنحاء العالم".

وأضاف بوتين أن ماسك "رجل أعمال نشط وموهوب ويحقق نجاحات كبيرة، منها نجاحات بدعم من الدولة الأميركية".

وقال الرئيس الروسي إن موسكو تعتزم الاستمرار في برنامجها الفضائي على الرغم من فشل مهمة إلى القمر الشهر الماضي.