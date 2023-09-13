الخميس 14 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يشيد بإيلون ماسك.. "بلا شك إنه شخص متميز"

بوتين يشيد بإيلون ماسك.. "بلا شك إنه شخص متميز"
13 سبتمبر 2023 07:40

 أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء برجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه "شخص متميز" ورجل أعمال أصبحت شركته سبيس إكس لاعباً رئيسياً في قطاع النقل الفضائي.

أخبار ذات صلة
بوتين يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل قمته مع كيم
«إكس» لـ«القضاء»: ولاية كاليفورنيا تحاول «توجيه» المحتوى

وعندما سئل عن نجاح سبيس إكس التابعة لماسك في إطلاق صواريخ في الفضاء، قال "فيما يتعلق بالأعمال التجارية الخاصة وإيلون ماسك... فهو بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بهذا، وأعتقد أنه معترف به في جميع أنحاء العالم".
وأضاف بوتين أن ماسك "رجل أعمال نشط وموهوب ويحقق نجاحات كبيرة، منها نجاحات بدعم من الدولة الأميركية".
وقال الرئيس الروسي إن موسكو تعتزم الاستمرار في برنامجها الفضائي على الرغم من فشل مهمة إلى القمر الشهر الماضي.

المصدر: وكالات
سبيس إكس
بوتين
إيلون ماسك
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
أمين عام "أوبك": صناعة النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في معالجة التغير المناخي
الاقتصادي
«أوبك» تحذر من مخاطر التخلي عن الوقود الأحفوري
اليوم 19:38
حنديان من الجيش المالي
عربي ودولي
مالي تدرس استدعاء وتعبئة جنود الاحتياط
اليوم 19:28
بوتين يصافح زعيم كوريا الشمالية
عربي ودولي
بوتين يقبل دعوة من زعيم كوريا الشمالية
اليوم 19:25
البرلمان الأوروبي
عربي ودولي
تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©