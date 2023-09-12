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العاهل المغربي يتفقد مصابي الزلزال

العاهل المغربي يتفقد مصابي الزلزال
13 سبتمبر 2023 00:28

زار العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من المناطق بالمملكة. وذكرت وكالة الأنباء المغربية" ماب" أن الملك قام بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذلك الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى، كما تبرع العاهل المغربي بالدم خلال الزيارة.

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  وتأتي هذه المبادرة الملكية لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد، تنفيذا للتعليمات الملكية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز.  كانت وزارة الداخلية قد أعلنت ارتفاع قتلى الزلزال المدمر إلى 2901 والمصابين إلى 5530.

المصدر: د ب أ
محمد السادس
المغرب
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