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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 5200

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 5200
12 سبتمبر 2023 23:46

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 قتيل، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية .

ولم يتسن حتى الآن التأكد بشكل مستقل من صحة الأعداد. وقال طارق الخراز المتحدث باسم الوزارة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب و التي تتخذ من شرقي البلاد مقرا لها ، إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات.

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وتابع الخراز أن ربع المدينة تدمر أو جرف غلى داخل البحر. وتعتبر درنة هي أكثر مدينة تضررت من الفيضانات التي أعقبت العصفة التي ضربت شرقي ليبيا.

 

المصدر: د ب أ
ليبيا
فيضانات
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