ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 5200

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 قتيل، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية .

ولم يتسن حتى الآن التأكد بشكل مستقل من صحة الأعداد. وقال طارق الخراز المتحدث باسم الوزارة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب و التي تتخذ من شرقي البلاد مقرا لها ، إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات.

وتابع الخراز أن ربع المدينة تدمر أو جرف غلى داخل البحر. وتعتبر درنة هي أكثر مدينة تضررت من الفيضانات التي أعقبت العصفة التي ضربت شرقي ليبيا.