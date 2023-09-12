تضامن دولي واسع مع ليبيا

عواصم (الاتحاد)

لقيت كارثة الفيضانات المدمرة وما خلفته من مصرع وفقدان الآلاف في ليبيا تضامناً دولياً واسعاً، وسط تأكيد الاستعداد للدعم في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتخطي الأزمة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة قررت إرسال أموال مخصصة للطوارئ إلى منظمات الإغاثة في ليبيا.

وأضاف بايدن أن «الإدارة الأميركية تنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم الدعم لليبيين المتضررين من الفيضانات».

بدوره، كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، منشوراً قال فيه: «صور مروّعة من ليبيا بعد الوفيات والدمار الناجم عن الفيضانات، خاصة في شرق البلاد، الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة».

كما قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «أشعر بالحزن لصور الدمار في ليبيا بفعل الظروف الجوية القاسية التي تسببت بخسارة مأساوية للعديد من الأرواح، الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع عن كثب وعلى استعداد لتقديم الدعم».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن حكومته تتابع بعناية نتائج الفيضانات في ليبيا، مضيفاً أن روما على اتصال بالسلطات الليبية.

فيما قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، إن روما عرضت تقديم مساعدة فورية إلى ليبيا.

وفي السياق، كتب متحدث الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في حسابه على منصة «إكس»: «تنسق الولايات المتحدة مع شركاء في الأمم المتحدة والسلطات الليبية حول كيفية المساعدة في جهود الإغاثة المرتبطة بالفيضانات».

في حين قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: «أعلنّا رسمياً عن الاحتياجات الإنسانية ما سيسمح بتمويل أولي سنقدمه لدعم جهود الإغاثة استجابةً للفيضانات المدمرة في ليبيا».

وفي السياق، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، بجميع الجهود الدولية لإغاثة المتضررين من الإعصار، معرباً عن استعداد بلاده لتسهيل وصول جميع الفرق الإغاثية.

وقال الدبيبة، في بيان: «ليبيا ترحب بجميع الجهود الدولية لإغاثة المتضررين بسبب الإعصار الذي ضرب شرق البلاد».

وأضاف: «مستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وصول فرق الإغاثة الدولية إلى المناطق المنكوبة».