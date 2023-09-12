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ميقاتي: انتخاب رئيس جديد بداية الحل لأزمة لبنان

ميقاتي خلال استقباله لودريان في السرايا
13 سبتمبر 2023 01:01

بيروت (وكالات) 

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد. 
وقال ميقاتي، خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان أمس في السرايا، إن «بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي»، حسبما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام».  
من جانبه، أكد الموفد الفرنسي أنه «آت إلى لبنان لإكمال مهمته»، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها، معرباً عن أمله في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل. 
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نهاية الشهر الماضي الكتل النيابية والفرقاء السياسيين لإجراء حوار في سبتمبر الحالي، وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.
ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً منذ أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار  12 جلسة كان آخرها يونيو الماضي.
وفي السياق التقى لودريان، أمس، مع بري الذي شدد على أنه «لا سبيل للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بالحوار، مشيراً إلى أن «هذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان».
واختتم المبعوث الفرنسي زيارة مماثلة الأهداف إلى لبنان في يوليو الماضي بالدعوة إلى التشاور في سبتمبر سعياً لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد.

نجيب ميقاتي
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