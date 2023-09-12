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مجلس الأمن يجدد دعم عملية السلام في اليمن

نازح يمني يتلقى مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في تعز (أ ف ب)
13 سبتمبر 2023 01:01

نيويورك (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات في مشاورات مجلس الأمن المغلقة، أمس، بشأن الوضع في اليمن، قدم خلالها إحاطات للدول الأعضاء، كل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» اللواء مايكل بيري.
وأكد مجلس الأمن الدولي ضرورة عودة الحوار اليمني - اليمني، مع الوقف الشامل لإطلاق النار، وكذلك أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ورحب المجلس، في بيانه، بدعم السعودية وسلطنة عُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، مجدداً التأكيد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في المناقشات الجارية المستمرة منذ أكثر من عام بشأن إرساء عملية سلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال أعضاء المجلس إنه «من المهم تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية بشأن السلام في البلاد»، معربين عن دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها.
وشدد الأعضاء على «ضرورة الحفاظ على الهدوء السائد بموجب سريان بنود الهدنة الأممية رغم انتهائها قبل نحو عام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني».
وقال سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة، فيريت هوجا الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، إن أعضاء المجلس أكدوا مجدداً الحاجة الملحة للحوار اليمني- اليمني، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وأكد فيريت هوجا أن أعضاء المجلس جددوا التأكيد على أهمية تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية في اليمن، مضيفاً أن الأعضاء شددوا أيضاً على ضرورة الحفاظ على الهدوء السائد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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