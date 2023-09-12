الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق.. الدواعش يقتلون مدنيين في الأنبار

أرشيفية
13 سبتمبر 2023 01:01

هدى جاسم (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
القضاء العراقي يصدر حكماً بإعدام أحد قيادات «داعش» في نينوى
العراق يسجل 3 هزات أرضية

أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل شخصين بهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي غربي محافظة الأنبار في العراق.
وأوضح مصدر أمني أن عناصر من تنظيم داعش قتلوا مدنيين اثنين بهجوم في وادي حوران غربي محافظة الأنبار، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم.
وفي سياق ذي صلة، لقي طفلان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وذكر مصدر أمني أن لغماً أرضياً من مخلّفات تنظيم «داعش» الإرهابي انفجر بثلاثة أطفال أشقاء في منطقة الرميلة الجنوبية بمحافظة البصرة، مما تسبب بوفاة اثنين منهما وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

العراق
القوات الأمنية العراقية
داعش
الأنبار
محافظة الأنبار
الدواعش
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
الرياضي
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
اليوم 11:34
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون خلال زيارة قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور
عربي ودولي
قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية
اليوم 11:32
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
الرياضي
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
اليوم 11:31
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©