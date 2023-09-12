العراق.. الدواعش يقتلون مدنيين في الأنبار

هدى جاسم (الاتحاد)

أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل شخصين بهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي غربي محافظة الأنبار في العراق.

وأوضح مصدر أمني أن عناصر من تنظيم داعش قتلوا مدنيين اثنين بهجوم في وادي حوران غربي محافظة الأنبار، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم.

وفي سياق ذي صلة، لقي طفلان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وذكر مصدر أمني أن لغماً أرضياً من مخلّفات تنظيم «داعش» الإرهابي انفجر بثلاثة أطفال أشقاء في منطقة الرميلة الجنوبية بمحافظة البصرة، مما تسبب بوفاة اثنين منهما وإصابة الثالث بجروح خطيرة.