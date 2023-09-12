مقتل 120 إرهابياً بعمليات عسكرية وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال، أمس، مقتل 120 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عمليات عسكرية نفذها الجيش الصومالي خلال اليومين الماضيين في مناطق بمحافظة «غلغدود» بولاية «غلمدغ» وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الرحمن العدالة قوله، إن «قوات الجيش نفذت بالتعاون مع القوات المحلية 17 عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 120 عنصراً إرهابياً، وتدمير معاقل للمتمردين واستعادة قرى مهمة في غلغدود».

وأضاف العدالة، أن «القوات المسلحة تلاحق فلول عناصر مليشيات الشباب بهدف تحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية».

وتأتي تصريحات نائب وزير الإعلام الصومالي بعد يوم من استعادة منطقة «عيل غرس» التابعة لمحافظة «غلغدود» من سيطرة الإرهابيين.

وأمس الأول، أعلنت القوات المسلحة الصومالية، استعادة منطقة «عيل غرس» الاستراتيجية التابعة لإقليم «غلغدود» بولاية «غلمدغ» وسط البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية. وأفاد ضباط بالجيش الصومالي، أن ميليشيات «الشباب» فرت من المنطقة، وهي أهم معقل لها، وذلك قبل وصول الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية الذي يزحف نحو المناطق الريفية القليلة التي يسيطر عليها الإرهابيون.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد جدد مؤخراً عزم الحكومة على تصفية «الشباب»، وإنهاء وجودهم في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.