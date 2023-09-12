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«الصليب والهلال الأحمر» يسعى لجمع 112 مليون دولار لدعم متضرري زلزال المغرب

مناطق مدمرة جراء الزلزال في المغرب
13 سبتمبر 2023 01:01

جنيف (الاتحاد)

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أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أمس، نداء عاجلاً لجمع 100 مليون فرنك سويسري «112.3 مليون دولار» لدعم المتضررين من الزلزال في المغرب.
وقالت كارولين هولت، مديرة العمليات العالمية في الاتحاد للصحفيين في جنيف: «في هذا النداء نسعى لجمع 100 مليون فرنك سويسري، كي نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت».
وأضافت: «نحن في حاجة للتأكد من تجنب موجة ثانية من الكارثة».
وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب الثلاثاء للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل.
ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين، وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.

الصليب الأحمر
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