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2000 مهاجر يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أرشيفية
13 سبتمبر 2023 01:01

روما (وكالات) 

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وصول 2000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وصل أكثر من 2000 مهاجر على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في البحر المتوسط منذ يوم الأحد الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أمس.
ويشهد مركز استقبال المهاجرين في الجزيرة الإيطالية، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص، اكتظاظاً كما حدث مرات عدة العام الجاري. 
وبعد فترة تراجعت فيها أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة إلى حد ما، تشكل طابور من القوارب المعدنية الصغيرة أمام ميناء لامبيدوزا أمس، في انتظار الرسو على رصيف الميناء، حسبما ذكرت أنسا. 
ووصل نحو 1900 مهاجر عبر البحر المتوسط إلى لامبيدوزا على متن 51 قارباً أمس الأول. ومن أجل تخفيف اكتظاظ المخيم، تحاول السلطات جلب أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى البر الرئيس على متن العبارات أو زوارق الشرطة.

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