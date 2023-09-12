الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوروبا تؤكد دعم اليونان لتجاوز كارثة الفيضانات

أورسولا فون دير لاين
13 سبتمبر 2023 01:01

أثينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: حفظ الله إخواننا في ليبيا وآمنهم من كل سوء
الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع متضرري الفيضانات في ليبيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، أن المفوضية ستقف إلى جوار اليونان حتى تتجاوز كارثة الفيضانات التي ضربت وسط البلاد، وتسببت في تشريد الآلاف.
وبعد اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في ستراسبورغ، أمس، لبحث مساعدات الاتحاد الأوروبي لاحتواء الكارثة، قالت فون دير لاين: «يمكن للشعب اليوناني أن يعتمد على أوروبا للحصول على دعم سريع ومرونة قصوى ونحن نقف إلى جانبكم ليس فقط في هذه اللحظة الحرجة ولكن أيضاً لإعادة البناء والإعمار».
وأضافت فون دير لاين، أنه يمكن لليونان الحصول على نحو 2.5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن صور منطقة الكارثة «مفجعة».
من جانبه، أشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان لم تعانِ فقط من «أسوأ فيضانات في تاريخنا»، في غضون الأسابيع الأخيرة، ولكن أيضاً من «أكبر حريق غابات في تاريخ أوروبا».

أوروبا
اليونان
الفيضانات
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
كيرياكوس ميتسوتاكيس
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
الرياضي
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
اليوم 11:34
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون خلال زيارة قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور
عربي ودولي
قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية
اليوم 11:32
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
الرياضي
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
اليوم 11:31
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©