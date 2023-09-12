أوروبا تؤكد دعم اليونان لتجاوز كارثة الفيضانات

أثينا (وكالات)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، أن المفوضية ستقف إلى جوار اليونان حتى تتجاوز كارثة الفيضانات التي ضربت وسط البلاد، وتسببت في تشريد الآلاف.

وبعد اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في ستراسبورغ، أمس، لبحث مساعدات الاتحاد الأوروبي لاحتواء الكارثة، قالت فون دير لاين: «يمكن للشعب اليوناني أن يعتمد على أوروبا للحصول على دعم سريع ومرونة قصوى ونحن نقف إلى جانبكم ليس فقط في هذه اللحظة الحرجة ولكن أيضاً لإعادة البناء والإعمار».

وأضافت فون دير لاين، أنه يمكن لليونان الحصول على نحو 2.5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن صور منطقة الكارثة «مفجعة».

من جانبه، أشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان لم تعانِ فقط من «أسوأ فيضانات في تاريخنا»، في غضون الأسابيع الأخيرة، ولكن أيضاً من «أكبر حريق غابات في تاريخ أوروبا».