«الأغذية العالمي»: 24 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة

جنيف (وكالات)

حذّر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تعرض 24 مليون شخص لخطر المجاعة نتيجة تقلص التمويل ودفعه إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات.

وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن «24 مليون شخص إضافي قد يعانون الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 50 % مقارنة بالمستوى الحالي».

وقالت المنظمة، بحسب البيان، إنها تكافح من أجل تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة للمساعدات الغذائية في وقت تواجه فيه أعلى معدل لنقص التمويل في تاريخها هذا العام، بما يزيد على 60 %.

وأفاد البيان بـ«انخفاض المساهمات في برنامج الأغذية العالمي للمرة الأولى على الإطلاق، بينما تتزايد الاحتياجات بشكل مطرد».

ويقدر خبراء البرنامج الأممي وقوع عواقب وخيمة لذلك، إذ إنه في مقابل كل خفض في المساعدات الغذائية بنسبة 1%، يواجه أكثر من 400 ألف شخص خطر الوقوع في مستويات الجوع الطارئة.

وقالت رئيسة البرنامج الأممي التنفيذية سيندي ماكين، إن توفير المزيد من التمويل أمر ضروري، مؤكدة في بيان أنه «إذا لم نتلقّ الدعم الذي نحتاج إليه لتجنب المزيد من الكوارث، سيشهد العالم بلا شك المزيد من الصراعات والمزيد من الاضطرابات والمزيد من الجوع».