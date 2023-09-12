الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الأغذية العالمي»: 24 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة

أرشيفية
13 سبتمبر 2023 01:01

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع متضرري الفيضانات في ليبيا
الأمم المتحدة تحشد المساعدات إلى ليبيا بعد عاصفة "دانيال"

حذّر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من تعرض 24 مليون شخص لخطر المجاعة نتيجة تقلص التمويل ودفعه إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات.
وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن «24 مليون شخص إضافي قد يعانون الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 50 % مقارنة بالمستوى الحالي».
وقالت المنظمة، بحسب البيان، إنها تكافح من أجل تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة للمساعدات الغذائية في وقت تواجه فيه أعلى معدل لنقص التمويل في تاريخها هذا العام، بما يزيد على 60 %.
وأفاد البيان بـ«انخفاض المساهمات في برنامج الأغذية العالمي للمرة الأولى على الإطلاق، بينما تتزايد الاحتياجات بشكل مطرد».
ويقدر خبراء البرنامج الأممي وقوع عواقب وخيمة لذلك، إذ إنه في مقابل كل خفض في المساعدات الغذائية بنسبة 1%، يواجه أكثر من 400 ألف شخص خطر الوقوع في مستويات الجوع الطارئة.
وقالت رئيسة البرنامج الأممي التنفيذية سيندي ماكين، إن توفير المزيد من التمويل أمر ضروري، مؤكدة في بيان أنه «إذا لم نتلقّ الدعم الذي نحتاج إليه لتجنب المزيد من الكوارث، سيشهد العالم بلا شك المزيد من الصراعات والمزيد من الاضطرابات والمزيد من الجوع».

برنامج الأغذية العالمي
المجاعة
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
الرياضي
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
اليوم 11:34
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون خلال زيارة قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور
عربي ودولي
قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية
اليوم 11:32
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
الرياضي
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
اليوم 11:31
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©