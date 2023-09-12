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جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند

جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
12 سبتمبر 2023 19:30

قالت القيادة المشتركة للجيش الدنمركي في القطب الشمالي اليوم الثلاثاء إن سفينة سياحية تقل 206 أشخاص جنحت في منطقة نائية بجرينلاند دون أن تتمكن من العودة للإبحار مباشرة.
أضافت القيادة في بيان أن السفينة السياحية الفاخرة أوشين إكسبلورر جنحت أمس الاثنين في خليج ألبفجورد في حديقة وطنية تبعد نحو 1400 كيلومتر شمال شرقي نوك عاصمة جرينلاند.
وذكرت أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات ولا يوجد خطر يهدد حياة الركاب أو البيئة.
وقال القائد بريان يانسن المسؤول عن العمليات في القيادة خلال مؤتمر صحفي "من المؤكد أن وجود سفينة سياحية في ورطة في الحديقة الوطنية أمر مثير للقلق. أقرب مكان للمساعدة يقع بعيدا ووحداتنا بعيدة أيضا، وقد يكون الطقس غير موات".
وأضاف "لكن في هذا الوضع تحديدا، لا نرى أي خطر مباشر على حياة الأشخاص أو البيئة، وهو أمر مطمئن".
وقالت القيادة إن أقرب وحدة تابعة لها تقع على بعد نحو 1200 ميل بحري من السفينة الجانحة، مما يعني أنها يمكن أن تصل إليها صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في أحسن الأحوال.
وذكرت أنها طلبت من سفينة سياحية تقع على مقربة من أوشين إكسبلورر البقاء في المنطقة لتتمكن من المساعدة إذا تغير الوضع.

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المصدر: رويترز
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