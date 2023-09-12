بولندا تقرر تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية

اتفقت الحكومة البولندية الثلاثاء على تمديد حظر مفروض على ورادات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي في حال انقضت مدة قيود الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر.

وقالت الحكومة في بيان "بغض النظر عن القرار الذي قد يصدر عن المفوضية (الأوروبية)، لن تفتح الحدود للحبوب الأوكرانية بعد هذا التاريخ".

وأفاد البيان بأن الحكومة ما زالت تسعى لتمديد الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنها ستقوم بالخطوة من جانبها بجميع الأحوال.

وقالت "ما لم تبقِ بروكسل على الحصار، فسنُدخل هذه الإجراءات بنفسنا.. مصالح الريف البولندي هي الأهم بالنسبة لنا".

أدى النزاع في أوكرانيا والمشاكل في تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق نقل رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.