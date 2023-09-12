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مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام "تضامنا" مع ليبيا والمغرب

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام "تضامنا" مع ليبيا والمغرب
12 سبتمبر 2023 18:18

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام "تضامنا" مع ضحايا ليبيا والمغرب، بعد أن شهد البلدان كارثتين طبيعيتين أودتا بحياة الآلاف.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عبر حسابه على موقع فيسبوك "الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا".
كما نقل فهمي توجيه السيسي "القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا"، للبلدين.
وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا بعد ظهر الأحد لتعلن أجهزة الطوارئ عن سقوط أكثر من 2300 قتيل في مدينة درنة، التي أعلنت "منطقة منكوبة"، جراء الفيضانات.
وفي المغرب تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل.
سبح/بام/نور

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