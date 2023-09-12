"يونا" يؤجل ندوة "سبل مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام" تضامناً مع ليبيا

أعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) عن تضامنه مع دولة ليبيا عقب الإعصار والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء من البلاد مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتقدم الاتحاد بخالص التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وبهذه المناسبة، أعلن الاتحاد تأجيل ندوة "سبل مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام" التي كان من المقرر إقامتها في مدينة بنغازي خلال الفترة 17-19 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين الاتحاد ووكالة الأنباء الليبية، وذلك في إطار الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.

وكانت اللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية أعلنت، الاثنين، تأجيل حفل افتتاح الفعالية الذي كان من المقرر إقامته في بنغازي 16 سبتمبر الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك مراعاة للوضع الحالي، وتضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين.