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مصر تعلن الحداد 3 أيام تضامناً مع ضحايا الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا

السيسي
12 سبتمبر 2023 10:44

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء ، الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والإعصار في المغرب و ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ، في بيان نشره عبر صفحة الرئاسة بموقع "فيسبوك" اليوم : "يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا". وأشار المتحدث إلى "إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا".

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المصدر: وكالات
مصر
المغرب
الزلزال
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