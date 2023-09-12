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ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين في سيول وفيضانات ليبيا

مركبات مدمرة في منطقة غمرتها الفيضانات في مدينة درنة الشرقية
12 سبتمبر 2023 07:49

لقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، واتت الكارثة بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.
وقدر المسؤولون عدد المفقودين ما بين خمسة وستة آلاف.
وقال قيس الفاخري رئيس الهلال الأحمر في بنغازي في تصريحات في وقت سابق "سجلنا 150 قتيلا على الأقل بعد انهيار المباني. نتوقع أن يرتفع عدد القتلى إلى 250". ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة أي من تلك الأعداد والتقديرات.
وأظهرت لقطات فيديو من درنه تدفق سيل واسع من المياه عبر مركز المدينة في مكان كان من قبل يقع فيه ممر مائي أقل اتساعا بكثير بينما تظهر بنايات مدمرة ومتضررة على الجانبين.
وأظهر مقطع مصور أشخاصا واقفين على أسقف سياراتهم ينشدون المساعدة والمياه وهي تجرف السيارات.
وقال مسؤول لقناة المسار الليبية "المفقودون بالآلاف والقتلى تعدى عددهم الألفين". وأضاف "وهناك أحياء في مدينة درنة اختفت بالكامل بسكانها ... جرفتهم المياه".

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المصدر: رويترز
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سيول
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