الاضطرابات تضاعف معدلات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا

شعبان بلال (القاهرة)

ارتفعت معدلات الهجرة غير الشرعية من دول أفريقية خاصة الساحل والصحراء خلال الأشهر الماضية عبر البحر المتوسط، بسبب زيادة الأزمات والصراعات بجانب خطر الإرهاب، حسبما رصدت تقارير دولية.

وعلى مدى عقود، حرصت المنظمات الدولية وحكومات العديد من الدول حول العالم على مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل تنامي الظاهرة المؤرقة التي يُنظَر إليها على أنها تهديد للاستقرار الاجتماعي في الدول المُهاجَر إليها.

وأوضح العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الدكتور عدلي سعداوي أن هناك عدة عوامل أدت لزيادة الهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية، على رأسها التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وكشف سعداوي في تصريح ل«الاتحاد» أن عدد المهاجرين داخل القارة يتجاوز 22 مليون مهاجر بسبب أزمات بلادهم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 مليون مهاجر خارج القارة في أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين وآسيا وغيرها.

وأوضح سعداوي أن الممارسات الخارجية في القارة، سبب رئيسي في عدم الاستقرار وهجرة السكان بحثاً عن العمل والأمل في حياة أفضل، مشدداً على ضرورة تواجد عمليات تنمية حقيقية في تلك الدول لمواجهة هذه الموجات.

وبيّن أن ما يحدث في دول النيجر والجابون ومالي وغيرها من دول أفريقيا له تأثيرات خطيرة على زيادة موجات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يظهر زيادة حالات الغرق في عرض البحر المتوسط.

وأشار إلى أنه رغم الجهود الدولية لتنمية أفريقيا لم تتمكن القارة من بناء استراتيجيات قوية لمواجهة تهديدات الأمن المتعلقة باستمرار النزاعات المحلية والحركات الإرهابية المسلحة، خاصة في غرب أفريقيا والساحل والقرن الأفريقي وغيرها.

ومن جانبه، أوضح الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي بجامعة القاهرة ورئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية محمد عز الدين أن الصراع مؤثر أساسي في زيادة الهجرة لدى الشباب، لتلبية طموحاتهم والبحث عن فرص الحياة. وأوضح عز الدين في تصريح لـ«الاتحاد» أن الغالبية من المهاجرين غير الشرعيين تكون من الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، على عكس الدول المستقرة التي يعيش سكانها حياة آمنة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد وصفت العام الحالي بالأكثر دموية، بالنسبة للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، منذ سنوات، فيما كشفت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» عن قفزة هائلة في بيانات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا انطلاقاً من أفريقيا.

وارتفعت نسبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بنسبة 115% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2023، بحسب «فرونتكس»، وأوضحت المنظمة الدولية أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل القارة العجوز منذ بداية العام، قادمين من اتجاه ليبيا وتونس عبر البحر المتوسط، مقارنة ب23 ألف مهاجر وصلوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.