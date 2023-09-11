«الفاو» تطلق خطة استجابة لانعدام الأمن الغذائي بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» خطة استجابة طارئة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في السودان تهدف إلى تزويد المجتمع الفلاحي بالبذور والأسمدة والدعم البيطري للمواشي ومصايد الأسماك.

وتركز الخطة على معالجة آثار الصراع في المجال الزراعي، لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الحبوب وتلبية احتياجات ما بين 13 إلى 19 مليون شخص خلال الموسم المقبل. وبموجب الخطة ستحصل الأسر الأكثر احتياجًا على بذور زراعية عالية الجودة لموسمي شتاء 2023 وصيف 2024، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا ممن فقدوا أصولهم الإنتاجية.

وتدعم خطة «الفاو» كذلك حملات تطعيم جماعية لحماية 6 ملايين من الماشية من الأمراض الأكثر فتكًا، بما في ذلك الطاعون وجدري الأغنام والحمى القلاعية، إضافة إلى مساعدة 50 ألف شخص بمدخلات الصيد مثل قوارب الصيد والمعدات والتدريب.