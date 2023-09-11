الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوغندا تعلن حالة التأهب الأمني

أرشيفية
12 سبتمبر 2023 01:04

كمبالا (وكالات)

أخبار ذات صلة
مصرع 7 إرهابيين شمال غربي باكستان
أوغندا تعلن مقتل 567 إرهابياً من «داعش»

أعلنت أوغندا حالة التأهب الأمني في أعقاب اكتشاف محاولات لتنفيذ أعمال عنف في عدد من المناطق. وحث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على الانتباه إلى مخططات تهز استقرار البلاد وتنال من تماسكها، مؤكداً أن «استخدام الشعارات العرقية أو السياسية غطاءً للعنف والإرهاب أمر لا يمكن قبوله، وأن أجهزة الأمن الأوغندية وهي تقوم بواجبها لا يمكنها أن تحقق النجاح الكامل إلا بتعاون الأوغنديين، ويقظتهم لمرتادي الأماكن العامة». 
وكشف الرئيس الأوغندي عن مخطط إرهابي، كانت تعتزم تنفيذه جماعة مسلحة متمردة، لزرع عبوات ناسفة في عدد من الأماكن العامة والمنشآت الحيوية والمراكز التي يرتادها المدنيون في العاصمة الأوغندية كمبالا.

أوغندا
يوري موسيفيني
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
اليوم 19:44
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
عربي ودولي
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
اليوم 19:30
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
الرياضي
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
اليوم 18:59
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
الرياضي
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©