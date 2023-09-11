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المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية مواجهة قضايا تغير المناخ

مجلس حقوق الإنسان
12 سبتمبر 2023 01:04

جنيف (وام)

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افتتح مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس، في جنيف، أعمال دورته الرابعة والخمسين، حيث أكد فولكر تورك، المفوض الأممي لحقوق الإنسان، في كلمة له، الأهمية القصوى لقضايا تغير المناخ التي يواجهها العالم حالياً.
وقال: «هناك حاجة حيوية للتحول إلى اقتصادات حقوق الإنسان التي تعزز الحلول الخضراء»، مشيراً إلى أهمية التمويل الفعال للعمل المناخي، خاصة فيما يتعلق بالتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار.
وأضاف: «إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه ندرة غير مسبوقة في المياه، ويتعرض ما يقدر بنحو 83% من سكان المنطقة لإجهاد مائي مرتفع للغاية»، محذراً من تداعيات ذلك على الصحة والأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه يتعين على الدول أن تركز بشكل حاسم على التغييرات الأساسية، وذلك في قمة أهداف التنمية المستدامة الأسبوع المقبل، وأيضاً خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ COP28.

تغير المناخ
التغير المناخي
المناخ
المفوض السامي لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
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