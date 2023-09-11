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الصليب الأحمر: اليمن من بين أكثر دول العالم تلوثاً بالذخائر

أرشيفية
12 سبتمبر 2023 01:04

عدن (الاتحاد)

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حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن بات يعاني أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، عالمياً، بعد 9 سنوات من الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.
وقال مدير عمليات الشرق الأوسط في اللجنة فابريزيو كاربوني: «إن اليمن من بين أكثر الدول تضرراً بالمتفجرات».
ويقدّر خبراء في هذا المجال أن ما لا يقلّ عن مليون لغم زرعتها جماعة الحوثي خلال السنوات الـ 9 الماضية.
وقال كاربوني «عندما يتعلّق الأمر بالتلوّث بالسلاح، فإن اليمن من بين الدول الأكثر تضرّراً من ذلك»، مضيفاً «إنّه أمر مدمّر حقاً، وله تأثير كبير على الناس وسلامتهم، وكذلك سبل عيشهم».
ووفقاً لـ«مشروع مراقبة الأثر المدني» المرتبط بالأمم المتحدة، تسبّبت الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب في 1469 ضحية من المدنيين خلال السنوات الـ 5 الماضية.
وحذّر كاربوني من أن «انتشار المتفجرات كبير للغاية، لدرجة أنه من غير الممكن إزالة كل الألغام ومخلّفات الحرب في حال انتهى الصراع اليوم».

الصليب الأحمر
اليمن
الأزمة اليمنية
الألغام
جماعة الحوثي
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