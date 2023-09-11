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القضاء العراقي يصدر حكماً بإعدام أحد قيادات «داعش» في نينوى

أرشيفية
12 سبتمبر 2023 01:04

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكماً بالإعدام بحق إرهابي لانتمائه إلى المجاميع الإرهابية منذ عام 2006، ومنها تنظيم «داعش»، وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية. 
وأوضح المجلس، في بيان، أن «الإرهابي قام بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها على أرتال القوات الأمنية في قضاء البعاج في محافظة نينوى، إضافة إلى توليه مناصب عدة خلال فترة عمله معهم، والمشاركة مع عصابات داعش الإرهابية في دخول مدينة الموصل». 
وأضاف أن «الإرهابي نصب أيضاً بصفة مسؤول في ديوان العشائر، ثم أصبح قائداً في المعارك، وشارك فيها ضد القوات الأمنية حاملاً السلاح ومرتدياً الزي الخاص لهذه العصابات الإحرامية، وأن الحكم بحقه يأتي وفقاً لأحكام  قانون مكافحة الإرهاب العراقي».

القضاء العراقي
داعش
نينوى
العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى العراقي
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