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أميركا تقرّ لقاحات محدّثة ضد سلالات جديدة من كوفيد

فيروس كورونا
12 سبتمبر 2023 00:06

أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الاثنين، لقاحات محدثة لكوفيد-19 يمكنُها إلى حد بعيد التصدي للمتحورات الفرعية من سلالة أوميكرون واسعة الانتشار حاليا، مما يسمح ببدء نشر جرعات اللقاح هذا الشهر.
ووافقت الإدارة على الجرعات التي تستهدف المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من تصنيع شركات "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" وشركة "مودرنا" للاستخدام في حالات الطوارئ.
وقالت "مودرنا" إن من المتوقع أن تتوفر اللقاحات المحدثة خلال الأيام المقبلة.
وأفادت شركة "نوفافاكس" المنافسة في تصنيع اللقاحات إن لقاحا من تصنيعها ما يزال قيد المراجعة في إدارة الأغذية والعقاقير
يأتي إقرار الإدارة لهذه اللقاحات المحدثة بعد زيادة عدد الإصابات بكورونا في أواخر الصيف، في وقت يبدأ فيه (إي.جي.5) المتحور الفرعي لأوميكرون، والشهير باسم (إيريس)، في التفشي بسرعة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.
ومن المقرر أن يجتمع مستشارو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم 12 سبتمبر الجاري للتوصية بمن ينبغي لهم تلقي الجرعات.
ومن شأن موافقة ماندي كوهين مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تفسح المجال أمام تلقي الجرعات الجديدة. وقالت كوهين إنها تتوقع طرح الجرعات في سبتمبر الجاري.

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المصدر: وكالات
لقاح كورونا
فيروس كورونا المستجد
سلالة فرعية
أوميكرون
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