عودة 6 آلاف لاجئ صومالي إلى بلادهم من اليمن

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 آلاف لاجئ صومالي، عادوا إلى بلادهم من اليمن بشكل طوعي، منذ العام 2017. وقالت المفوضية السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، إنها ساعدت مع شركائها 6 آلاف و273 لاجئاً صومالياً على العودة بلادهم من الیمن منذ عام 2017.

وأضافت المفوضية، أنه «في الرحلة الأخيرة، غادر قارب يحمل 150 لاجئاً صومالياً ميناء عدن ووصل إلى ميناء بربرة الصومالي».

وأشار البيان إلى أن عمليات العودة الطوعية تشكل جزءاً من برنامج العودة الإنساني التابع للمفوضية. ويتم تسهيل هذا البرنامج من قبل المفوضية بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والسلطات في اليمن والصومال، وفق البيان.

جاء ذلك، فيما أعلنت القوات المسلحة الصومالية أمس، استعادة منطقة «عيل غرس» الاستراتيجية التابعة لإقليم «غلغدود» بولاية «غلمدغ» وسط البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية. وأفاد ضباط بالجيش الصومالي، أن ميليشيات «الشباب» فرت من المنطقة وهي أهم معقل لها، وذلك قبل وصول الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية الذي يزحف نحو المناطق الريفية القليلة التي يسيطر عليها الإرهابيون. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد جدد مؤخراً عزم الحكومة على تصفية «الشباب»، وإنهاء وجودهم في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر حكومية صومالية إلى أن مقاتلي حركة «الشباب» أضرموا النار في عدة قرى بالإقليم. وندد وزير الصحة في الحكومة الصومالية، علي حاج جامع بالحادث، ووصف بأنه عمل همجي، واتهم مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية بحرق 8 قرى في إقليم شبيلي السفلى.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية القضاء على أكثر من 60 مسلحاً من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية بمدينة أوطيغلي جنوب العاصمة مقديشو. وأفادت الحكومة الصومالية في بيان، أمس، بأن مئات المسلحين هاجموا القوات الحكومية في بلدة «أوديجل» الرئيسية على ضفة «نهر شبيلي».

وأوضح عدد من ضباط الجيش الصومالي أن القوات تواصل ملاحقة عناصر الحركة اللذين حاولوا شن هجوم على قاعدة عسكرية في المدينة الزراعية.

مما يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.

وفي سياق آخر، اختتم وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالية عبد النور طاهر فيدو، أمس، دورة عسكرية لمجندين من القوات المسلحة في مقديشو.

ووجَّه طاهر خطاباً إلى الخريجين العسكريين، قائلاً لهم: «تؤدون من الآن فصاعداً، واجباً وطنياً، وعلى عاتقكم، تحميل المسؤوليات المنوطة بكم، والعمل على تحرير البلاد من براثن فلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية للجيش، أكد وزير الدولة أن «الإرهاب انهزم في قتاله أمام القوات المسلحة في البلاد، وعلى الجميع تضافر الجهود من أجل القضاء على المتشددين».