مصرع 7 إرهابيين شمال غربي باكستان

إسلام آباد (وكالات)

لقي 7 إرهابيين مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون في عمليات نفَّذها الجيش الباكستاني في منطقة «شيترال» شمال غربي باكستان. وأفاد الجيش في بيان له أمس، أنه تجري الآن عمليات تطهير للقضاء على الإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن القوات الخاصة دكَّت معاقل الإرهابيين بفعّالية.

وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الباكستانية ومسؤولو الإنقاذ مقتل أحد أفراد قوات الحدود في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، عقب وقوع انفجار استهدف مركبة لقوات الأمن على طريق وارساك أمس.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن إرشاد خان، مسؤول الشرطة في منطقة وارساك أكد أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وأدى الانفجار، وفقاً لوحدة الإنقاذ، لإصابة 7 عسكريين و3 مدنيين.