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ارتفاع عدد قتلى سيول ليبيا إلى ألفي قتيل وآلاف المفقودين

آثار الفيضانات في ليبيا
11 سبتمبر 2023 23:53

ذكر متحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في مدينة درنة جراء السيول.
وأضاف المتحدث أن ما بين خمسة وستة آلاف شخص باتوا في عداد المفقودين.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 150 شخصاً، مرجحة ارتفاع عدد القتلى بسبب الخسائر الفادحة التي سببتها السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
واجتاحت العاصفة «دانيال» ليبيا قادمة من البحر الأبيض المتوسط بعد أن أدت إلى هطول أمطار غزيرة، في وقت سابق، على تركيا وبلغاريا واليونان.
وأظهرت صور، التقطها سكان في المنطقة المنكوبة، سيولاً وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.
وأعلنت السلطات الليبية مدن درنة وشحات والبيضاء مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها، مضيفة «نطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم».

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المصدر: وكالات
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