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بايدن يرسي تقارباً استراتيجياً مع فيتنام

الرئيس الأميركي جو بايدن
12 سبتمبر 2023 01:04

هانوي (وكالات)

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن علاقات بلاده مع فيتنام «دخلت مرحلة جديدة».
وأضاف بايدن أمام منتدى اقتصادي خلال زيارة رسمية يقوم بها حالياً إلى فيتنام أن الدولتين توطدان تعاونهما في مجالات الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
واختتم الرئيس الأميركي أمس، زيارة قصيرة إلى هانوي وصفها بأنها «تاريخية» بمحادثات اقتصادية، بعدما اتفق البلدان على ترسيخ التعاون بينهما. 
وغادر بايدن متوجهاً إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا سيحيي فيها ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وشارك بايدن مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس في «قمة للابتكار والاستثمار» ضمت مديري شركات تكنولوجية أميركية كبرى بينها «جوجل» و«إنتل»، إضافة إلى شركة بوينج للطيران، مع قادة شركات تكنولوجية وصناعية فيتنامية. وأعلن خلالها صفقة ضخمة بقيمة 7.8 مليار دولار عقدتها شركة الطيران الوطنية الفيتنامية مع شركة بوينج الأميركية لشراء 50 طائرة من طراز 737.

فيتنام
أميركا
جو بايدن
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