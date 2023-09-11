وزيرة خارجية ألمانيا في زيارة غير معلنة إلى كييف

فرانكفورت (وكالات)

قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، بزيارة غير معلنة إلى كييف، تعهدت خلالها بثبات موقف بلادها الداعم لأوكرانيا، مشيدة بالتقدم الذي حققته كييف للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وصلت بيربوك من بولندا إلى كييف على متن قطار نوم خاص، كما هو معتاد في زيارات الساسة رفيعي المستوى، وكان في استقبالها السفير الألماني مارتن يجر على رصيف المحطة. وقالت بيربوك عقب وصولها: «يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا»، بحسب بيان من الخارجية الألمانية. وشددت بيربروك على أن برلين «لن تدخر جهداً لدعم أوكرانيا، اقتصادياً وعسكرياً، وفي المجال الإنساني». وتابعت «الآن نستعد لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

وهذه هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها بيربوك إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة في فبراير 2022.

ويتوقع أن تتخلل لقاءات بيربوك مع المسؤولين الأوكرانيين، مناقشة انضمام كييف لعضوية الاتحاد الأوروبي. وباتت أوكرانيا العام الماضي مرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتأمل هذا العام في أن تبدأ مفاوضات رسمية لتعزيز موقفها.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة الألمانية إلى أن أوكرانيا حققت بالفعل «تقدماً جيداً» في بعض المجالات، بينها الإصلاحات القضائية، لكنها رأت أنه لا يزال أمام كييف «طريقاً تقطعه» في مكافحة الفساد.

وجددت «دعم ألمانيا الحازم لأوكرانيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي»، مضيفة «علينا كاتحاد أوروبي أن نعمل بسرعة لضمان أننا في وضعية مناسبة تسمح بمزيد من المقاعد على الطاولة»، في إشارة إلى ضم أعضاء جدد.

وفي سياق آخر، صرّح مصدر في مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، بأن المحادثات التي أجراها بشأن صفقة الحبوب مع الزعماء الغربيين على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، كانت بناءة. وقال المصدر «كانت هذه المفاوضات بناءة، ولكن هناك حاجة إلى الخوض في التفاصيل للوصول إلى نتيجة»، مضيفاً أن أنقرة تواصل عملها لاستئناف صفقة الحبوب بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأشار المصدر إلى أن أردوغان يعتزم مناقشة نتائج هذه المحادثات التي أجراها على هامش مجموعة قمة العشرين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح المصدر أنه لا يستبعد أن يجري بوتين وأردوغان محادثات هاتفية قريباً لمناقشة صفقة الحبوب، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود تاريخ محدد بعد لمثل هذه المحادثات.