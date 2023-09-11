حصيلة قتلى زلزال المغرب ترتفع إلى 2862

ذكر التلفزيون المغربي، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز المملكة يوم الجمعة ارتفع إلى 2862.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان "إلى حدود الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم"، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562 مصابا.

كانت حصيلة سابقة أوردتها وزارة الداخلية، في وقت سابق عصر اليوم الاثنين، أفادت بمقتل 2681 شخصاً وإصابة 2501 شخص.

يأتي ذلك فيما تتواصل، لليوم الثالث على التوالي، جهود إنقاذ المصابين والمعزولين من منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

تستمر جهود الإنقاذ بخطى حثيثة، لكن وعورة المسالك وانهيار التراب والصخور تصعّب عمل فرق الإنقاذ في منطقة «الحوز»، مركز الزلزال، في حين باتت أغلب الطرق نحو قرى مدينة تارودانت سالكة.

ويسابق رجال الإنقاذ، الزمن بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال. ويقضي الناجون ليلة رابعة في الهواء الطلق بعد أن تهدمت منازلهم أو أصبحت غير آمنة.