أوكرانيا تحث ألمانيا على تسليمها صواريخ بعيدة المدى

حضّ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، ألمانيا على تزويد بلاده بصواريخ "تورس" بعيدة المدى.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قامت بها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف.

وتعهّدت بيربوك بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا وأشادت بالتقدّم الذي حققته الأخيرة باتّجاه عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن كوليبا شدد أن على ألمانيا تسريع إصدار قرار بشأن تسليم الصواريخ.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيربوك "لا أفهم سبب هدرنا للوقت.. كان بإمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين لو كانت لدينا (صواريخ) +تورس+".

أطلقت القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد المواقع الروسية في يونيو، لكن خبراء يقولون إن التقدّم ما يزال بطيئا.

وناشدت كييف حلفاءها الغربيين تزويدها بمقاتلات وصواريخ يمكنها ضرب أهداف أعمق.

كوليبا في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية

وقال كوليبا "نحترم إجراءاتكم لكن من خلال كل ما نعرفه عن +تورس+، فلا يوجد أي مبرر موضوعي لعدم القيام بالخطوة"، في إشارة إلى قرار برلين بشأن تسليم الأسلحة.

سلّمت ألمانيا، التي تعد داعما سياسيا وعسكريا رئيسيا لأوكرانيا، مدرعات "ليوبارد 2" وأنظمة دفاع جوي لكييف.

وفي ما يتعلّق بصواريخ "تورس"، قالت بيربوك "كما هو الحال بالنسبة لعمليات تسليم الأسلحة السابقة التي قمنا بها، يجب حل جميع هذه المسائل".

وفي رابع زيارة تقوم بها منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، قالت بيربوك إن ألمانيا "لن تدخر جهدا لدعم أوكرانيا".

زوّدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا، أوكرانيا بصواريخهما بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" و"سكالب".

وباتت أوكرانيا، العام الماضي، مرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتأمل هذا العام أن تبدأ مفاوضات رسمية لتعزيز موقفها.

في هذا الصدد، أشارت الوزيرة الألمانية إلى أن أوكرانيا حققت بالفعل "تقدما جيدا" في بعض المجالات بينها الإصلاحات القضائية، لكنها رأت أنه لا يزال أمام كييف "طريق تقطعه".

وجددت "دعم ألمانيا الراسخ لأوكرانيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".