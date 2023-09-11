ارتفاع جديد لحصيلة قتلى وجرحى زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 2681 قتيلا حتى عصر اليوم الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، في بيان "إلى حدود الساعة الثالثة عصرا (14:00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات، الذي خلفته الهزة الأرضية، 2681 شخصا، تم دفن 2530 منهم".

كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2501 مصاب.

كانت حصيلة أوردتها وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم، أفادت بوفاة 2497 شخصا وإصابة 2476 آخرين.

يأتي ذلك فيما تتواصل، لليوم الثالث على التوالي، جهود إنقاذ المصابين والمعزولين من منكوبي الزلزال المدمر، الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

تستمر جهود الإنقاذ بخطى حثيثة لكن وعورة المسالك وانهيار التراب والصخور تصعّب عمل فرق الإنقاذ في منطقة "الحوز "، مركز الزلزال، في حين باتت أغلب الطرق نحو قرى مدينة تارودانت سالكة.

ويسابق رجال الإنقاذ، الزمن بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال. فيما يستعد الناجون لقضاء ليلة رابعة في الهواء الطلق بعد أن تهدمت منازلهم أو أصبحت غير آمنة.